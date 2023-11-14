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«الإفتاء» تحث المسلمين على الدعاء لفلسطين: اللهم انتصر لهم

كتب:

رؤى ممدوح
08:57 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المستمرة بحق الأشقاء في فلسطين منذ نحو 39 يوما، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 12 ألف شهيد، وآلاف الجرحى والمصابين، وتشريد كثيرون بعيدا عن منازلهم التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

وكثّف المسلمون الدعاء لأهلنا في فلسطين لتجاوز المحنة وزوال العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية صيغة دعاء يستحب ترديده لنصرة أهل فلسطين، كما يلي.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تخيِّب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين، نسألك لأهل فلسطين النَّصر على مَن عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

صيغ أخرى للدعاء لأهلنا في فلسطين

- اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

- اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا.

- اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى.

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرًا عزيزًا.

- اللهمّ ارفع الضرر عن أهلنا فى فلسطين، اللهم قوهم بإيمانك الكبير وانصرهم على أعدائهم وأعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم فلسطين في حِماك فرد كيد اليهود على أنفسهم. 

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