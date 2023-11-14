رئيس «برلمانية الوفد»: التوجيه بزيادة مساعدات غزة يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

أكد المستشار ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت فيها بكثافة بغض النظر عن المرشح المفضل لأي مواطن، لافتا إلى أن الخروج والتصويت بأعداد كبيرة يظهر الدولة المصرية في مشهد مشرف على المستوى الدولي ويؤكد أن العملية الديمقراطية في مصر تمر بإرداة شعبية وشفافية يشهد بها الجميع، وفي النهاية الصندوق سيحكم من الفائز وفقا لتصويت المواطنين.

المساعدات الإنسانية

وأشار «الهضيبي» في تصريح لـ «الوطن» إلى أن الدولة المصرية قدمت وستظل تقدم كل ما تستطيع من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدا في هذا الشأن، والدعم مستمر ومتواصل من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بجانب أجهزة الدولة.

المنفذ البري لميناء رفح

وأوضح الهضيبي، أن مطار العريش تحول إلى محطة مساعدات دولية يستقبل طائرات الدعم من كل بلاد العالم، ويعيد توجيهها عبر المنفذ البري لميناء رفح البري، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجدد رسالة مصر نحو تحمل مسؤولية دعم الأشقاء في غزة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الحزب يثمن جهود الدولة في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، وطريقة التعامل المصرية مع الأزمة من مختلف الاتجاهات.