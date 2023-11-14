استشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون ومصرع 6 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار بأسيوط

استشهد ضابط شرطة، وأصيب معاون أمن، فيما لقي 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط.

وكانت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قد رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد، والتي تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة «مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد – شروع في قتل – سلاح»، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، جرت مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، وتبادل إطلاق النار مع عناصرها؛ وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد النقيب طارق جميل محروس، وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.

وعُثر بحوزة العناصر الإجرامية الخطرة، على قنبلتين يدويتين، ورشاشين جرينوف، وبندقية قناصة، ورشاش، و12 بندقية آلية، و6 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و2 فرد محلي، و52 خزينة مختلفة الأنواع، و11 شريط رشاش جرينوف، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و12 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وكيلو جراما لمخدر الأفيون، و300 كيلو جرام من مخدر البانجو، و61 ألف قرص مخدر، ومبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.