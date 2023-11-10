أعضاء نقابة العمال ببريطانيا يتظاهرون ضد شركة توريد سلاح لإسرائيل

تظاهر أعضاء نقابات العمال في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أمام شركة «بي إيه إي سيستمز بي إل سي» في روتشستر، وهي شركة بريطانية لتصنيع المعدات العسكرية في جنوب شرق إنجلترا، تصدر إنتاجها لدولة الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

إغلاق مصنع يوفر قطع غيار لطائرات عسكرية تقتل الفلسطينيين

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها «أيدي دافعي الضرائب ملطخة بالدماء»، وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى إغلاق المصنع الذي يوفر قطع غيار للطائرات العسكرية التي تستخدمها حاليا القوات الإسرائيلية في قصف غزة، كما رفعوا العلم الفلسطيني أثناء تظاهراتهم.

وأشاروا إلى أن هذه التظاهرات جزء من فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق 29 نوفمبر كل عام والذي تم تنظيمه استجابة لدعوة النقابيين الفلسطينيين.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية فيديو لهذه التظاهرات التي نظمها أعضاء نقابة العمال البريطانيين ضد الشركة التي تورد قطع غيار السلاح للاحتلال.