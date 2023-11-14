أزهري: وظيفة الإنسان عمارة الكون وأساسها العلم والمعرفة

قال الدكتور سيد عبدالباري، من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، إنَّ الوظيفة الأولى للإنسان وضحها الله – عز وجل – في آيات كتابه الحكيم، بأواخر سورة الطلاق، في قوله: «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً».

«عبدالباري»: أهم القيم التي يتوقف عليها عمارة الكون العلم والمعرفة

وأضاف «عبدالباري»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الوظيفة الأولى للإنسان التي يجب أن يؤديها لـ عمارة الكون هي المعرفة والمهمة الأولى العلم بقدرة الله – سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر عنه العلماء بكلمة مجملة، وهي «العبادة».

العبادة الحق أن «تعرف الله وتحبه»

وتابع عالم «الأوقاف» و«الأزهر»، أنَّ العبادة بها الكثير من التفاصيل التي لا أول لها ولا آخر، والتي بين لنا المولى – عز وجل – أهميتها في القرآن الكريم: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»، مشيرا إلى أنَّ العبادة وأدواتها تضح في تفسير لحبر الأمة وترجمان القرآن، سيدنا عبد الله بن العباس – رضي الله عنهما: «إلا ليعبدون في الآية المقصود بها ليعرفوا الله».

واستطرد «عبدالباري»، أنه رداً على من يعبد الله ويعصيه، يقول ابن العباس: «عبدوه وما عرفوه، فلو عرفوه لأحبوه ولو أحبوا الله ما عصوه».