«الأوقاف»: خطبة الجمعة القادمة عن القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون في جميع مساجد جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ موضوع خطبة الجمعة القادمة عن القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون، ردنا على المتطاولين عليه رد عملي بمزيد من العناية به حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا، سلوكا وأخلاقًا ومنهج حياة مع إكرام أهله وحفظته فقد علمنا ديننا التسامي والرقي وهذا هو منهج قرآننا الذي يحاولون النيل منه ولكن هيهات.

موضوع خطبة الجمعة القادمة.. «القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون»

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أدان حرق‬⁩ ⁧‫المصحف‬⁩، معتبرا اعتداء سافر على مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يخدم قضية السلام الإنساني والحوار بين الأديان والثقافات إنما يؤجج مشاعر الكراهية ويدعم قوى الشر والتطرف ويناقض كل المواثيق الدولية التي تجرم ازدراء الأديان والمعتقدات وتدعو إلى الاحترام المتبادل بين أبنائها.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وبعيدا عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أكد وزير الأوقاف: «سنبذل وسعنا في خدمة القرآن الكريم وأهل القرآن ونستعيد لدولة التلاوة مكانتها ولمقارئ القرآن الكريم ومراكز إعداد المحفظين دورها الريادي على نحو غير مسبوق وبما يربط الناس بأخلاق القرآن الكريم وقيمه السامية مع بذل وسعنا في ترجمة معانيه إلى جميع اللغات الحية».