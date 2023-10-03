أمين الفتوى: الدعاء عبادة يحبها الله.. ولا يشترط الإجابة بعين الطلب

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة قائلة: أدعو الله كثيرا ولا يُستجاب دعائي فماذا أفعل؟.

الدعاء غير المستجاب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «استمرى فى الدعاء ولا تتعجلي، لأن الدعاء في حد ذاته عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، ويحب أن يسمع عبده وهو يدعوه ووعد بالإجابة»، فلا يشترط أن تكون الإجابة بعين الطلب أو في الحال، فمن الممكن أن يكون هذا الطلب فيه ضرر، فأنتى لا تعلمى الغيب.

وتابع: أن الدعاء يدور فإما أن يستجيب الله عين المطلب ولو بعد حين، لأنه لو استجاب لك الآن لتسبب لك فى فجور أو ضياع أو سفه فى التصرف، فسبحانه وتعالى يقول «ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا».