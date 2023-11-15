زينة مكي تحكي عن معاناتها من المرض.. ونجوم الفن يتفاعلون معها

رصدت المخرجة والفنانة اللبنانية زينة مكي معاناتها بعد كسر شرائح ومسامير تثبيت عمودها الفقري، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام: «في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2023.. قُمت بإخراج فيلم قصير كنتُ أريد أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت الذين يعانون من أوجاع وحالات صحية كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس».

وأكملت مكي: «عشان هيك بحب شغلي لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير والرقص حتى كنتُ أريد أن أهديه تحديداً إلى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطروا مثلي إلى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ وبراغٍ من حديد».

وأكملت: «ثم انكسر قلبي في السابع من أكتوبر وضَل عم ينكسر حتى اليوم شعرتُ بسخافة حالتي ووجعي أمام ما يحصل.. أمام المجازر والموت والأشلاء».

نجوم الفن يتفاعلون معها

وتفاعل معها عدد من الفنانين ومن بينهم كندة علوش، شكران مرتجي وأمل طالب بالإضافة إلى عدد من الفنانين العرب.

آخر أعمال زينة مكي

ويذكر أن آخر أعمال زينة مكي مسلسل «النار بالنار» مع كل من عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، طارق تميم، «براندو الشوق» مع كل من جورج خباز، أمل عرفة، فؤاد يمين، بالإضافة إلى فيلم «الهيبة» الذي شاركت به عام 2022 مع كل من تيم حسن، سعيد سرحان، منى واصف، رفيق علي أحمد.