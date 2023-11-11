«الصحة» تحدد أعراض مرض النقرس.. تورم واحمرار وألم شديد

حذرت وزارة الصحة والسكان من ظهور مجموعة من الأعراض التي قد تدل على الإصابة بمرض النقرس، مطالبة المواطنين بالتوجه إلى الطبيب فورًا في حالة ظهورها.

وأوضحت وزارة الصحة، أن أبرز أعراض النقرس هي تورم واحمرار في المفصل، بالإضافة إلى ألم شديد في المفصل، مشيرة إلى أنَّ هذه الأعراض تحدث نتيجة تجمع بلورات حمض اليوريك الناتج عن هضم البروتين الموجود في اللحوم الحمراء وبعض الأغذية الأخرى.

سبب الإصابة بمرض النقرس

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّ الاكتشاف المبكر للنقرس يساهم في ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، داعية المواطنين إلى ملاحظة أي أعراض غريبة غير معتادة، حيث أنه إذا ظهرت الأعراض ولم يتم الإبلاغ عنها مع التقدم في الحالة يصعب تحريك المفصل بسهولة.

الكشف المبكر

ولفتت إلى أن حملة «100 يوم صحة» تقدم كل الخدمات الطبية مجانًا دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، مشيرة إلى تواجد الحملة داخل كل الوحدات الصحية وتبدء العمل بها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.