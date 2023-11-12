انطلاق حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في كفر الشيخ.. 19 نوفمبر

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ انطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة؛ وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ: التحصين يتم من خلال فرق عمل مدربة على أعلى مستوى

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنّه سيقوم بالتحصين فرق عمل مدربة على أعلى مستوى، مع الالتزام بالأمان الحيوى، والتحصين، وترقيم وتسجيل الحيوانات من بيت لبيت، مناشداً المربين سرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات، حفاظاً على الثروة الحيوانية وعلى أموال المربين.

الحملة هي الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ سبق أنّ أطلقت حملتين للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لتكون هذه الحملة هي الحملة الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.