أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح وفضلها

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة تسأل عن صلاة التسابيح وكيفية أدائها وفضلها، بأنَّ وصف وهيئة صلاة التسابيح وفقا لحديث نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم الموجود بالسنن، والتي وصى بها عمه العباس، وأن يصليها ولو في العمر مرة لفضلها، ووصف هيئتها، ما يدل على استحباب هذه الصلاة على وجه العموم.

أمين الفتوى يوضح كيفية صلاة التسابيح

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لـ صلاة التسابيح، على المُصلي أن يقول تكبيرة الإحرام بنية صلاة أربع ركعات متصلة، مثل صلاة الظهر أو العصر مثلاً، ولكن بنية صلاة التسبيح، ثمَّ يقول عقب قراءته للفاتحة وتلاوة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن، «سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» 15 مرة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنّه عندما يركع المُصلي، ويقول مثلما يقول في الركوع من دعاء، «سبحان ربي العظيم» وعقبها يردد التسبيحات 10 مرات، و10 مرات أخرى عقب الرفع من الركوع، ثمَّ ينزل للسجود ويقول التسبيحات 10 مرات في السجدة الأولى ومثلهم بين السجدتين ومثلهم في السجدة الثانية، وفي جلسة الاعتدال قبل القيام للركعة الثانية على المصلي أن يجلس ويتلو التسبيحات 10 مرات، وبذلك يتمهن 75 تسبيحة في كل ركعة.

300 تسبيحة طويلة في صلاة واحدة

وأشار إلى أنَّ إجمالي عدد التسبيحات في الأربع ركعات، 300 تسبيحة طويلة: «سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم»، وهي تعد 5 تسبيحات في تسبيحة واحدة، وبذلك يفوز المُصلي بثواب كبير للغاية، وينبغي أن يحرص عليها كل من لديه إمكانية أدائها وتستغرق حوالي ساعة إلا ربع.