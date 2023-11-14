المفتي خلال لقاء «حملة السيسي»: نحرص على التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خلال استقباله للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، إن دار الإفتاء المصرية تحمل مسؤولية كبيرة في حمل الأمانة وضرورة إعادة الأمور في نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، إذ جرى إنتاج منظومة غيرت العمل لطبيعة مؤسسية.

أضاف مفتي الديار المصرية، أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.

وتابع «علام» بأنهم دائما يدعون ويحرصون على التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حتى يظهر الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف، لذا تدعو إلى المشاركة الفعّالة.

أشار مفتي الديار المصرية، إلى أن دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية، إذ أن علماء المسلمين هم ضمير الأمة وقد تصدروا في مواقف كثيرة.