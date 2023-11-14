«حماة الوطن» بالخارج: الجاليات فخورة بمواقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن الجولات والفعاليات المؤيدة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المصريين بالخارج مستمرة بشكل مكثف، موضحا أن الجاليات المصرية بالخارج تعتبر أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة حماية لوطننا، وبمثابة عرس انتخابي كبير للتعبير عن سعادتهم.

القنصليات والسفارات المصرية

واكد أن المصريين بالخارج يستعلمون عن أماكن الادلاء بأصواتهم وكيفية الوصول إليها، وهناك تنسيق كبير مع القنصليات والسفارات المصرية بالخارج، لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، أيا كان من يجرى التصويت له، وكذلك التواصل عبر الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.

وأشار إلى أنه كممثل لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج في إيطاليا، فإن الحشد لانتخاب الرئيس السيسي من المصريين بالخارج يأتي عن قناعة، بما ينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنمية اقتصادية بمختلف أنواعها أو الجهد المتواصل في حماية وصون أراضي بلدنا الحبيبة، وما يتحقق من إنجازات على أرض مصر رغم التحديات المحيطة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل هذه المرحلة الصعبة في تاريخ مصر التي تحتاج إلى الحيطة والحذر والتوازن في اتخاذ القرارات، أيا كانت هذه القرارات فهي لا شك ستكون بصالح مصر، لأنها صادرة من رجل يعشق تراب هذا الوطن.

مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف أن المصريين بالخارج يشعرون بالفخر تجاه وطنهم مصر ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولية في قضية الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني ودور مصر في تقديم المعونات والاحتياجات الاساسية للأشقاء الفلسطينيين، وما يقوم به من تواصل دولي وعربي وأفريقي في هذا الملف ومحاولاته للتفاوض والحل السلمي على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967.