المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية الفلسطينية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري، في قلبه ووجدانه قضية فلسطين، طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء في فلسطين.

مصر في ظهر الأشقاء الفلسطينيين

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «الفتوى حكاية»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: «الدولة المصرية في ظهر الأشقاء الفلسطينيين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى في الدار العديد من الأسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية، وكان الجواب يجوز إعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطينيين لكل عبر الأجهزة المعنية في مصر لتصل إلى مستحقيها».

أقول للفلسطينيين: من مات فهو شهيد عند الله

واستكمل: «بقول للفلسطينيين هذه أرضكم وبلدكم ومن ثم يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو في الجنة، ولا تقبلوا تحت أي مبرر قبول ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم».