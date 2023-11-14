جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا إطلاق قذائف نحو مزارع شبعا ومرغليوت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذائف نحو مزارع شبعا ومرغليوت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن هناك إطلاق نار من أسلحة خفيفة تجاه حدود إسرائيل مع لبنان.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا، ودعت لممارسة ضغوط دولية جادة لوقف إطلاق النار حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم، عن ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».