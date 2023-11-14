جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على عدة مبان حكومية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على عدة مبان حكومية في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، زعم إعلام إسرائيلي سيطرة جيش الاحتلال على مخيم الشاطئ في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا، ودعت لممارسة ضغوط دولية جادة لوقف إطلاق النار حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم، عن ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».