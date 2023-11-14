أشرف سلمان: ما تفعله مصر للقضية الفلسطينية مثال حقيقي لحقوق الإنسان

قال الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما تفعله الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية مثل حقيقي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لإرسال المساعدات لغزة، وتستقبل المصابين من مستشفى الشفاء الذين لم يجدوا دواء ولا علاجا وتقدم لهم الخدمة الطبية المتكاملة في مستشفى العريش العام، لافتًا إلى أن «جميع الأديان السماوية تُحرم ما يحدث في قطاه غزة».

وأوضح «سلمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc، الذي يقدمه أسامة كمال، أنّه ضد مصطلح مساعدات التي تقال بشأن مساعدات غزة، وإنما هي مشاركات من الدولة المصرية لأن فلسطين ومصر شعب واحد بطبيعة واحدة، قائلا: «لما قربت من المصابين الفلسطنيين واتكلمت معاهم كلهم بيقولوا لما جينا مستشفى العريش حسينا أننا دخلنا بلدنا وحسينا باطمئنان».

منظمات حقوق الإنسان كانوا يطالبون مصر باتباع أساليب دولية في حقوق الإنسان

ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان كانت تطالب مصر باتباع أساليب دولية في حقوق الإنسان، «أين تلك المنظمات مما يحدث في غزة؟»، متابعا: «الشعوب خرجت للاعتراض وإيصال أصواتها على ما حديث في غزة، أين حكومتاهم؟ ألم ترى تلك الحكومات شعوبها؟».

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، أنه فخور بانتمائه لمؤسسة الشركة المتحدة، وحياة كريمة، ولجزء كبير من التحالف الوطني للعمل التنموي، وكل هؤلاء تكافل حكومي مع شعب، مع مؤسسات عمل مدني، مع قيادة سياسية، كل ذلك انعاكس للشعب المصري.