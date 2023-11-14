أمين الفتوى بدار الإفتاء: علينا تكثيف الدعاء من أجل غزة

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، أنَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «الله أكبر اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، وذلك مطلع كل شهر قمري، وفقا لسنته.

«وسام»: اللهم اجعله شهر خير وبركة وأمن وأمان

وأضاف «وسام»، خلال مداخلية هاتفية ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ شهر جمادى الآخر سيبدأ غدا الأربعاء، مؤكدا أهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «نقتدى ونتمنى الخير عند استقبال الشهر الجديد، ونقول كما قال الحبيب، يا رب اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وأمن وأمان».

تكثيف الدعاء لأهل غزة مع اقتراب شهر رمضان

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه على المسلمين تكثيف الدعاء، والتبتل إلى الله عز وجل برفع الكرب الشديد عن الأمة، وتحديدا فيما يحدث بقطاع غزة من اعتداءات غاشمة على أخواننا، ومع اقتراب شهر رمضان، علينا تكثيف الدعاء».