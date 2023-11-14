يونيسف: الأطفال يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال سليم عويس المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن الأطفال هم من يدفعون ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفًا أن أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في شمال القطاع.

الأطفال هم من يدفعون الثمن في قطاع غزة

وقال إن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنّ المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الإسرائيلي، لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك 50% من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، تبعا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مؤكدًا أنّ الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.