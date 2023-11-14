أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن عائلات المحتجزين في غزة تطالب الحكومة الإسرائيلية باتفاق الليلة للإفراج عنهم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم، ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».