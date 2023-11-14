نجلا نتنياهو ورئيس إسرائيل يثيران الجدل.. الأول يقضي إجازة والثاني مفقود في غزة

أثار نجلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الجدل والانتقادات بشكل واسع، بسبب أفعالهما في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

انتقادات واسعة لنجل نتنياهو

انتقادات واسعة طالت يائير نتنياهو، وهو على قائمة جنود الاحتياط، بسبب قراره بالبقاء في مدينة ميامي الأمريكية، وعدم العودة إلى إسرائيل، في حين كان جنود الاحتياط يعودون للمشاركة في القتال ضد الفصائل الفلسطينية.

ورغم اشتعال حدة الحرب، قرر نجل نتيناهو البقاء في ميامي، ما أثار غضب بعض عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذكر جندي متطوع يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل أن «يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية».

فقدان الاتصال بنجل رئيس إسرائيل

زوجة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، أعلنت أنها فقدت الاتصال مع ابنها المجند الذي يشارك في العدوان على غزة، ضمن القوات المتوغلة برياً إلى القطاع.

أكدت ميشال هرتسوج، أن أحد أبنائها من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة، ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، صرحت «ميشال» لهيئة البث الإسرائيلية «كان» ولإذاعة «كان ريشيت بيت»: «لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، لكن ما زال لدينا أمل».