رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجلا نتنياهو ورئيس إسرائيل يثيران الجدل.. الأول يقضي إجازة والثاني مفقود في غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
10:12 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

أثار نجلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الجدل والانتقادات بشكل واسع، بسبب أفعالهما في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

انتقادات واسعة لنجل نتنياهو

انتقادات واسعة طالت يائير نتنياهو، وهو على قائمة جنود الاحتياط، بسبب قراره بالبقاء في مدينة ميامي الأمريكية، وعدم العودة إلى إسرائيل، في حين كان جنود الاحتياط يعودون للمشاركة في القتال ضد الفصائل الفلسطينية.

ورغم اشتعال حدة الحرب، قرر نجل نتيناهو البقاء في ميامي، ما أثار غضب بعض عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذكر جندي متطوع يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل أن «يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية».

فقدان الاتصال بنجل رئيس إسرائيل

زوجة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، أعلنت أنها فقدت الاتصال مع ابنها المجند الذي يشارك في العدوان على غزة، ضمن القوات المتوغلة برياً إلى القطاع.

أكدت ميشال هرتسوج، أن أحد أبنائها من بين مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم ويقاتلون داخل قطاع غزة، ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، صرحت «ميشال» لهيئة البث الإسرائيلية «كان» ولإذاعة «كان ريشيت بيت»: «لم يكن لدينا أي اتصال به لبعض الوقت، لكن ما زال لدينا أمل».

اقرأ المزيد:

إسرائيل تعترض صاروخ أرض-أرض في إيلات قادما من اليمن

أسد علينا وعلى إسرائيل نعامة!

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لها أطماع في أراضٍ عربية أخرى

الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحاصر سيارات الإسعاف وتعتدي على طواقمنا

«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل

باحثة سياسية: إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية في قطاع غزة
بقلم أحمد عادل موسى