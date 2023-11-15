الأقمار الصناعية ترصد التوغل الإسرائيلي داخل غزة.. 36 مركبة متمركزة على الشاطئ

نشرت وكالة «أسوشيتدبرس» تقريرا يظهر فيه ازدياد توغل الدبابات والمدرعات الإسرائيلية في قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، في إطار هجوم يحاصر مدينة غزة، كما تشهد المنطقة في الوقت الحالي اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي المقاومة الفلسطينية في الجيب الساحلي.

36 مركبة متمركزة على الشاطئ

ورصد قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الميناء في مدينة غزة، وفقًا لصور من مؤسسة «بلانت لابس بي بي سي»، وتظهر الصور أكثر من 36 مركبة متمركزة على الشاطئ، حيث قام بعضها بالتموضع وراء خنادق رملية للحماية.

ووفقًا للمعهد، أفاد بأن تلك المركبات جزء من التوغل الإسرائيلي الذي شهد قطع القوات الإسرائيلية لمدينة غزة وتقدمها نحو الجنوب قبل الوصول إلى ساحل البحر المتوسط، ثم تحركها شمالًا نحو الميناء.

ورصد حفر عميقة في جميع تلك المواقع، ولاحظ تجمع بعضها لمياه البحر، خاصة على الشاطئ، ولم يتم الرد على طلب التعليق الفوري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صور الأقمار الصناعية.

أعمدة دخان تتصاعد من عدة مواقع

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من عدة مواقع حول مدينة غزة، بما في ذلك بعضها عبر مستشفى الشفاء الرئيسي الذي يستوعب آلاف الأشخاص، وتزعم إسرائيل أن المستشفى وغيره من المرافق الطبية تستخدمها الفصائل الفلسطينية كغطاء لأنفاقها ومراكز قيادتها، ولكن تنفي الفصائل وطاقم عمل المستشفى هذه الادعاءات.

وفي ظل نقص ونفاد الإمدادات الطبية، كان بعض الأطباء يضطرون لإجراء جراحات على المرضى المصابين في الحرب، بما في ذلك الأطفال، دون تخدير.