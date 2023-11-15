مساعدات وعلاج مصابين وضغوط لفتح معبر رفح.. هكذا وقفت مصر مع غزة في أزمتها

أعلنت مصر، فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان على المدنيين في غزة، وجيشت قوافل المساعدات التي خرجت حاملة آلاف الأطنان من المساعدات لتقف عند باب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

الاحتلال قصف المعبر من الجانب الفلسطيني لمنع دخول المساعدات

وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المعبر من الجانب الفلسطيني حتى تعطل دخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتمسكت مصر بشدة وضغطت من أجل إدخال المساعدات، وأعلنت وسائل إعلام عالمية، أن السفارة الأمريكية وجهت رسالة للأجانب من حملة الجنسية الأمريكية بالتوجه للمعبر لإجلائهم من القطاع قبل أن تعلن مصر على لسان مصادر مسؤولة أن مصر لن تفتح المعبر للأجانب للمغادرة إلا مع إدخال المساعدات المصرية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وهو ما نجحت فيه القاهرة بالفعل وأدخلت شاحنات تحمل المواد الإغاثية وأجلت بعض المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

سفير فلسطين في القاهرة: مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني

وقال دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحاولت وقف العدوان عليه، ومنذ اللحظة الأولى دفعت بكل الجهود لإنجاح هذه المساعي لوقف الحرب وتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وضرورية إلى قطاع غزة.

وأوضح في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحاولت وقف العدوان عليه ومنذ اللحظة الأولى دفعت بكل الجهود لإنجاح هذه المساعي لوقف الحرب وتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعيق هذا الأمر وقصف معبر رفح أكثر من مرة ودمر البوابات المؤدية لمعبر رفح الفلسطيني والمنطقة بين الجانبين الفلسطيني والمصري.