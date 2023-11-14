مستشار رئيس فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي سيفشل في دفعنا إلى مغادرة الوطن

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأمور على الأرض في قطاع غزة اليوم على حالها، وتنتقل من السيء إلى الأسوء، والعدوان الإسرائيلي مستمر بوتيرة متصاعدة وهناك قصف متواصل على وسط وجنوب غزة، فضلا عن استمرار العمليات العسكرية داخل شمال غزة.

«الهباش»: العدوان الإسرائيلي سيفشل

أضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن العدوان الإسرائيلي يحاول بشكل حثيث تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة لجنوبه، وهناك أحاديث عن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، فضلا عن الكارثة الإنسانية التي نتجت عن هذا العدوان المستمر، والذي سيفشل بنهاية الأمر.

لفت إلى أن قطاع غزة يفتقد لكل مقومات الحياة الأساسية، من ماء وكهرباء ووقود وغذاء ودواء، والعدوان لا يزال مستمراً والعالم يتفرج مع الأسف الشديد.

شعبنا متمسك بأرضه وبمواقفه الوطنية

أوضح أن الشعب الفلسطيني متمسك بمواقفه الوطنية، والبقاء في أرض فلسطين، وكل المحاولات العبثية العدوانية التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب لن تنجح، على مدى 70 سنة لم ينجحوا في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم وسيفشلون هذه المرة أيضا.