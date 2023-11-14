سبب وحيد يدفع الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل تبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة دانا أبوشمسية، إن ما يفهم إعلاميا من جلسة الاستماع لمجلس الحرب الإسرائيلي مساء اليوم، هو وجود موافقة مبدئية من جانب إسرائيل على تبادل المحتجزين، بالموافقة على إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل الإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

سبب وحيد وراء تعطيل إسرائيل لتبادل المحتجزين

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلاف الحقيقي الذي عطل الصفقة هو عدد الأيام التي ستتوقف فيها حرب غزة لإتمام تبادل المحتجزين، لأن الحكومة الإسرائيلية ترى أن أي وقف لإطلاق النار هو انتصار للمقاومة.

أمران أحلاهما مرة

ولفتت إلى أن نتنياهو بين أمرين أحلاهما مرة، الأول أن قبول وقف إطلاق النار وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين يعني النزول على رغبة الفصائل الفلسطينية، ولو رفض تبادل المحتجزين سيكون هناك تغليب للجانب العسكري على السياسي ووقف ضد رغبة المواطنين الإسرائيليين من أهالي المحتجزين الذين يريدون إطلاق سراح أبنائهم.