صحة فلسطين: مَن يخرج مِن مجمع الشفاء يقتله الاحتلال الإسرائيلي فورا

صرح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء الطبي من كل الاتجاهات، موضحا «كان هناك قصف شديد استمر لأكثر من ساعتين على مجمع الشفاء».

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أنه لا توجد أنفاق أسفل مجمع الشفاء الطبي، والاحتلال يستهدف تشويه القيمة الرمزية لها، شارحا أن الخدمة الطبية داخل المجمع الطبي توقفت بشكل كامل.

جيش الاحتلال لديه نية مبيتة ضد مجمع الشفاء في غزة

وأشار المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن جيش الاحتلال لديه نية مبيتة ضد مجمع الشفاء في غزة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال لم يسمح لنا بإخراج المرضى والنازحين من مجمع الشفاء.

مَن يخرج مِن مجمع الشفاء يتم قتله بشكل فوري على يد الاحتلال

وكشف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أنه من يخرج من مجمع الشفاء يتم قتله بشكل فوري على يد الاحتلال، مؤكدا أن مجمع الشفاء الطبي يتعرض الآن لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال، «نتواصل مع كل الجهات الدولية لمنع اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة».