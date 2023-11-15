قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جزءا من مجمع الشفاء وسماع صوت إطلاق نار

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اقتحمت جزءا من مجمع الشفاء الطبي، وسُمِع صوت إطلاق نار.

إسرائيل ادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي

وقال مراسل وكالة «وفا» المحاصر داخل المجمع، إن قوات الاحتلال أبلغت بنيتها اقتحام المستشفى خلال دقائق، وادعت أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.