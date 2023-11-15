رئيس جامعة حلوان: إنشاء مجمع طبي بسعة 1600 سرير على 4 مراحل

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن إنشاء مجمع الطبي داخل الحرم الجامعي على مساحة 112 ألف متر بسعة 1600 سرير،لافتا إلى أن التشغيل سيكون على أربع مراحل، تشمل كل منها 200 سرير.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يكون الافتتاح خلال عام 2025، حيث يجرى حاليًا الانتهاء من الحفر والرسومات الخاصة بالمجمع الطبي، وإنهاء التراخيص والاعتمادات المالية اللازمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المجمع سيخدم أكثر من ثمانية ملايين نسمة في جنوب القاهرة وشمال بني سويف وجنوب غرب الجيزة، وتحديدا مديني الصف وأطفيح.

المجمع الطبي في جامعة حلوان

وذكر رئيس جامعة حلوان، أن المجمع يهدف إلى تقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات، وبمستوى لائق، وذلك للمناطق المجاورة السكنية والصناعية، كما يهدف إلى توفير التعليم والتدريب المتكامل لطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلوم، وكذلك أطباء الامتياز، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب التخصصات الطبية المساعدة بكلية الطب والعلوم الطبية.