رئيس جامعة حلوان: طورنا الملاعب الرياضية ورفعنا كفاءة الصالة المغطاة

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة نفذت خطة لتطوير الملاعب والصالات الرياضية، سواء الموجودة داخل الحرم الجامعي أو في كليات التربية الرياضية أو الكليات المختلفة في إطار الإستراتيجية الشاملة التي تعمل عليها.

وأضاف قنديل لـ«الوطن»، أنّ الجامعة نفذت مشروعات لتطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة للمنشآت الجامعية، وجرى تطوير الملاعب الرياضية في الجامعة وبكليتي التربية الرياضية، إلى جانب إعادة تشغيل ورفع كفاءة الصالة المغطاة بعد حل مشاكلها مع المقاولون العرب التي استمرت أكثر من 10 سنوات.

وأوضح قنديل أنّه جرى استضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية لأول مرة بمشاركة 4500 طالب وطالبة من 47 جامعة ومعهدا مصريا، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأكد قنديل أنّ الجامعة تستهدف خلال الفترة المقبلة الارتقاء بمنظومة الألعاب الرياضية بمختلف الكليات، خاصة وأنّها تستحوذ على جانب كبير من الهوايات التي يتمتع بها الطلاب بمختلف الكليات، لتكون متميزة وفقا لأحدث النظم العالمية.