جامعة حلوان تنظم مهرجانا رياضيا ترويجيا لطلابها من ذوي الهمم

نظمت إدارة النشاط الرياضي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

الأنشطة الرياضية في جامعة حلوان

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة، منها تنس الطاولة، والسلم والثعبان إصابة الهدف، ومصارعة الذراعين، والدراجات، وشد الحبل.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنّ الاهتمام بالأنشطة على رأس أولويات الجامعة وتوفر لها جميع الإمكانات وتذلل لها العقبات لما لها دور في توعية الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة للطلاب من ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزا لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماسا كبيرا في المنافسات الرياضية المختلفة.

أُقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبدالعزيز مدير الإدارة، ومحمد الطناحي رئيس القسم، وأحمد إبراهيم مسؤول النشاط.