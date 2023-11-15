محمود البزاوي عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة: ربنا عالم وشايف ويحمي أهلنا

علق الفنان محمود البزاوى على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة، وتفجير أبواب الأقسام والجدران في المنطقة المقتحمة .

محمود البزاوي يتحدث عن اقتحام مستشفي الشفاء الطبي

وكتب البزاوي عبر حساب الشخصي على منصة «X»: «‏إيه الانتصار في اقتحام مستشفى!.. حسبنا الله و نعم الوكيل، ربنا عالم وشايف، ربنا يحمي أهلنا في فلسطين ويحفظهم وتنتهي الأيام الصعبة دي».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم القسم الغربي من مجمع الشفاء

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم القسم الغربي من مجمع الشفاء الطبي في غزة وتفجر أبواب الأقسام والجدران في المنطقة المقتحمة.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة «أحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والكادر الطبي بمستشفى الشفاء»، مضيفا: «ما يهمني بالأساس حياة المرضى والنازحين بمستشفى الشفاء خلال الساعات المقبلة».

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية: «طالبنا بإحضار لجنة محايدة قبل القيام بعملية عسكرية ضد مجمع الشفاء»، كاشفا «نحذر من نتائج كارثية في حالة اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء».

واستكمل المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق وهو حرب على المستشفيات.