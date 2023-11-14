آخر تطورات الأحداث في مجمع الشفاء الطبي.. حصار لليوم الرابع

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن آخر تطورات الأحداث في مجمع الشفاء الطبي، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استمر طيران الاحتلال الإسرائيلي في قصف شن هجمات في محيط المستشفي.

تجدد قصف مجمع الشفاء الطبي

وبحسب المعلومات المتاحة في ظل انقطاع الاتصالات والانترنت عن المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، إذ تعرض المشفى إلى قصف وهجمات، ما أدى إلى تعرض من هم بالداخل وحول المستشفى.

وتعرض عامل فني ومريض ومهجرون قسريا، للاستهداف من قبل قناصة الاحتلال، وتضررت وحدة العناية المركزة وجناح الولادة والطابق العلوي من مبنى الجراحة، بالإضافة إلى ذلك، اندلع حريق بالقرب من القسم المسؤول عن علاج مرضى اضطرابات الكلى.

دفن جثامين 170 شهيدا في ساحة مجمع الشفاء

وأكد التقرير دفن جثامين 170 شهيدا في مقبرة جماعية اليوم، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.

وفي مستشفى الشفاء، توفي 32 مريضا، بينهم 3 أطفال خدج، منذ 11 نوفمبر الجاري، بسبب نقص الوقود وإغلاق أقسامه بعد محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

ويتواجد جثامين عشرات الشهداء لا يمكن دفنهم، ما يشكل خطرا آخر على حياة المرضى وانتشار الأمراض، ما قد يؤدي إلى حدوث كارثة صحية، لأن الجثث بدأت تتحلل في ساحة المستشفى، بالإضافة إلى تراكم النفايات الطبية داخل المجمع.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على المدنيين النازحين قسرا والذين يحتمون في المستشفيات وعلى المرضى والطاقم الطبي أثناء محاولتهم الخروج من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وتتعرض مستشفيات الشفاء والقدس حاليا لقصف مكثف، ما يجعلها خارج الخدمة، وقد اشتدت عمليات القصف حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة منذ ظهر يوم 11 نوفمبر، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة، واستشهدت 3 ممرضات، في حين تمكن العديد من النازحين داخليا وبعض الموظفين والمرضى من الفرار، فإن آخرين محاصرون في الداخل، خوفا من المغادرة أو غير قادرين جسديا على القيام بذلك.

ولا يستطيع المرضى والجرحى الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، والعديد منهم فقدوا حياتهم إما بسبب النزيف أو بسبب عدم تلقيهم أي تدخل طبي، ولا يوجد ماء للشرب ولا طعام في المستشفى لا للمرضى ولا للموظفين، إضافة إلى ما يعانون منه.