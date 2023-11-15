الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنفذ عملية ضد «حماس» في جزء معين من مجمع الشفاء‫

قالت وسائل إعلام إسرائيلية «قواتنا تنفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء بغزة»، فيما نقلت وكالة رويترز قائلة «إسرائيل تقول إن العملية يتم تنفيذها في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، وتقول إن قواتها التي تنفذ العملية تضم طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية».

ومن جانبه صرح جيش الاحتلال قائلا «في هذه الساعة تعمل قواتنا ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء‫ بغزة»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية التي يتم تنفيذها تستند إلى معلومات استخبارية وعملياتية، موضحا أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى.