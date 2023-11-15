رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية الفلسطينية»: اقتحام مجمع الشفاء في غزة «انتهاك صارخ» للقانون الدولي

كتب:

هانى حسن
09:40 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
مجمع الشفاء

مجمع الشفاء

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، وأن اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

 

اقرأ المزيد:

«الصليب الأحمر»: تواصلنا مع جميع الأطراف لمنع كارثة في مستشفى الشفاء بغزة

«الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم مبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة

أمريكا تدين اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة: لا بد من حماية المرضى

مستشفيات غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مبنيي الجراحة والطوارئ بمجمع الشفاء
بقلم هانى حسن