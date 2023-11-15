مستشفيات غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مبنيي الجراحة والطوارئ بمجمع الشفاء

أوضح مدير مستشفيات غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة، موضحا أن جيش الاحتلال الآن دخل مبنيي الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي.

وطلب جيش الاحتلال، في اتصال هاتفي من مدير الصحة في غزة والموجود بمستشفى الشفاء، الامتثال لأوامر قواته ومدير الصحة يرفض.

انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحة مستشفى الشفاء

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه يوجد انتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحة مستشفى الشفاء، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ووصل عدد من الشهداء إلى مستشفى المعمداني بغزة غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت حركة حماس الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن كامل المسؤولية عن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.