«الصليب الأحمر»: تواصلنا مع جميع الأطراف لمنع كارثة في مستشفى الشفاء بغزة

أعلن الصليب الأحمر أنه تواصل مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة في مجمع الشفاء في غزة، مؤكدا أنه يتفقد التدابير الأمنية التي تمكننا من أداء دورنا في القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأكد متحدث الصليب الأحمر في غزة، في وقت سابق، دعوته لتوفير الحماية لكل العالقين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يزود مستشفى الشفاء بالوقود.

وشهد اليوم الـ40 من عملية من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تطورا ميدانيا تمثل في اقتحام دبابات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ساحة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبنى الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية في «مجمع الشفاء الطبي».

وفي أول رد فعل من واشنطن أعلن البيت الأبيض عدم تأييده قصف المستشفيات جوا، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه يجب حماية المستشفيات والمرضى.