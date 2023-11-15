«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن بطولات الشباب في رفح: «تسلم الإيد اللي تساعد»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بفرق المتطوعين أمام معبر رفح للمساهمة في إيصال المساعدات إلى أهالي غزة بعنوان «بطولات شبابية في رفح.. تسلم الأيد اللي تساعد».

معبر رفح أصبح معبر الحياة لقطاع غزة

وقالت الكاتبة الصحفية، مروة مرسي، إن معبر رفح أصبح معبر الحياة لقطاع غزة، وفي الوقت التي تحدث حرب متكاملة الأركان على قطاع غزة وجيش الاحتلال يُنفذ إبادة جماعية لكل شيء، في الوقت ذاته مصر استطاعت أنها تحصل على إذن عبور المساعدات في وقت صعب للغاية، والقصف الشديد المستمر على أهالي غزة.

جيل كامل يعي القضية الفلسطينية تماما

وأشار إلى أن هناك جيل كامل بدأ يعي تمامًا أن هناك قضية فلسطينية، من خلال مشاركته في أعمال المساعدات في معبر رفح، موضحًا أن مؤسسة حياة كريمة وشباب التحالف الوطني استطاعوا تجهيز مساعدات إنسانية خلال 36 ساعة في أول قافلة.