مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد المساعدات المتجهة إلى غزة عبر معبر رفح

كشف أيمن عماد مراسل «القاهرة الإخبارية» من أمام مركز الخدمات اللوجيستية التابع للهلال الأحمر المصري، خط سير المساعدات التي تصل إلى مطار العريش من مختلف الدول.

إرسال 4 طائرات مساعدات أمريكية

وقال إن مركز الخدمات اللوجيستية التابع للهلال الأحمر المصري، هو الوجهة الثانية بعد استقبال المساعدات الإنسانية بمطار العريش، يتم نقلها بعد ذلك بمعرفة الهلال لمركز الخدمات اللوجيستية.

ولفت إلى أنه من المنتظر إرسال 4 طائرات أمريكية على متنها مساعدات غذائية لقطاع غزة، وفقا لتصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية أوزرا زيا، لكنها لم تصل حتى الآن.

طائرات تصل لمطار العريش

وأوضح أن مطار العريش استقبل 5 طائرات مساعدات لقطاع غزة اليوم، طائرة تابعة للإمارات، واحدة من الكويت، وطائرتين تابعتين لقطر تحملان 54 طن مساعدات صحية وإغاثية ومستشفى ميدانيا، وطائرة سعودية ليصبح إجمالي الطائرات السعودية 6 طائرات، والقطرية 10 طائرات.

وأردف: وصل 120 طائرة حتى الآن من 27 دولة، بواقع 3 آلاف طن مساعدات مقارنة بالجانب المصري تجاوزت حجم المساعدات 7 آلاف طن.