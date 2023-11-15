أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق.. تراجع ملحوظ

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، هبوط أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق المصرية، وذلك بعد أن سجلت الفترة الماضية استقراراً ملحوظاً، حيث انخفض سعر كيلو الجمبري اليوم بقيمة 7 جنيهات، والبلطي 6 جنيهات، والسردين 3 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

وأوضحت البوابة، أن أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 15-11-2023 في الأسواق تتراوح بين 53 و63 جنيها وذلك بالنسبة لسعر كيلو البلطي، أما سعر فليه البلطي فتتراوح بين 40 و195 جنيها، وقشر البياض بين 70 و110 جنيهات، والقراميط بين 30 و50 جنيها، والمكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم الأربعاء في الأسواق بين 200 و300 جنيها، والكابوريا بين 40 و200 جنيه، والبربون بين 76 و88 جنيها، والدنيس بين 100 و170 جنيها، وسعر الجمبري بين 200 و320 جنيها، أما سعر البوري فيتراوح بين 80 و100 جنيه.