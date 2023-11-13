انخفاض أسعار السمك اليوم بسوق العبور اليوم الاثنين 13-11-2023

استقرت أسعار السمك اليوم في سوق العبور، كما ترجعت أسعار عدّة منتجات بينها الجمبري والثعابين، حسب ما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، بفضل التوازن القائم حاليا بين العرض والطلب، ما ترتب عليه تراجع الأسعار مرات عدة خلال الشهر الماضي، واستقرار سعري كبير الشهر الحالي.

أسعار السمك البلطي

وعن أسعار السمك اليوم بسوق العبور، تراوح بين 65 و69 جنيها، بعدما كان يصل في بعض الأسواق إلى 75 جنيها، بينما تراوح سعر فليه البلطي بين 40 و200 جنيه، أما سعر قشر البياض بين 80 و110 جنيهات، فيما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات كما يتراوح سعر الجمبري اليوم بين 340 و410 جنيهات، أما سعر القراميط بين 30 و50 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتراوح سعر السبيط اليوم بين 190 و310 جنيهات، والكابوريا بين 40 و210 جنيهات، والمرجان بين 50 و70 جنيهًا، والبربون بين 75 و85 جنيهًا، وسعر البوري اليوم بين 85 و105 جنيهات، والسردين بين 65 و85 جنيهًا.