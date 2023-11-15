محافظ بورسعيد للجنة حماية الأمومة: احتواء ودعم الأطفال مهمتنا الأساسية

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة، لمتابعة سير أعمالها، وآخر التطورات في عدد من الملفات المهمة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مسؤولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة والمشكلات التى تواجههم.

الرعاية الكاملة للأطفال

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

إعلانات موجهة للأطفال

من جانبها، أكدت الدكتورة ولاء شبانة، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، على ضرورة مناقشة الإعلانات الموجهة للأطفال وعرضها على المجلس القومي قبل عرضها على الشاشات، للتأكد من سلامة المحتوى مع حقوق الطفل.

وأشارت «شبانة» إلى أن التليفزيون يعتبر المصدر الأساسي لمعلومات أغلب الأسر المصرية البسيطة، لافتة إلى صورة الطفل في الدراما المصرية، والتي عادةً ما تظهر طفلا تربى في الشارع ولم يكمل تعليمه، وفي نهاية العمل قد يكون شخصا قويًا أو ذا ثروة، وهو ما يقدم صور سلبية عن تربية الأطفال وتوجههم في المستقبل.