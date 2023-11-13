محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من رجال الأعمال الموريتانيين لتعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، وفدا من رجال الأعمال لدولة موريتانيا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية ببورسعيد.

إسهامات حضارية لموريتانيا

ورحب محافظ بورسعيد، برجال الأعمال، مؤكدا أن موريتانيا دولة لها إسهامات حضارية كبرى، وتربطها مع مصر علاقات متميزة في كافة المجالات.

بورسعيد من أهم مناطق الاستثمار

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد تعد واحدة من أهم مناطق الاستثمار في العالم بموقعها الاستراتيجي وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

إنجازات الدولة المصرية

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.

يذكر ان محافظه بورسعيد شهدت تطورا في مختلف المجالات السنوات الأخيرة، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها مجمع للصناعات جنوب وشرق بورسعيد يضم مختلف الصناعات المتوسطة والثقيلة، وساهمت في توفير فرص عمل للشباب، كما شهدت المحافظة تطورا في المجال السياحي، منها إنشاء أماكن سياحية منها جبال الملح وحديقة فريال وساحة مصر، لتصبح محافظة بورسعيد تستقبل رحلات اليوم الواحد.

وفي المجال التجاري شهدت بورسعيد تطورا في الأسواق التجارية حيث تم القضاء على الأسواق العشوائية، ليحل محلها مجمع أسواق داون تاون وغيرها من الأسواق الحضارية في مختلف أحياء المحافظة.