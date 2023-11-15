خبير أثري: مقابر بئر الشغالة بالواحات تضُم كنوز لا مثيل لها

كشف الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار في جامعة القاهرة، أهمية مقابر بئر الشغالة الأثرية، مشيرًا إلى أنّ الاكتشاف يلقي الضوء على منطقة «الكنز المنفي» وهي مناطق الواحات، التي تضُم العديد من الآثار النادرة، التي ليس لها مثيل في أي بقعة من بقاع مصر.

منطقة جبل الكريستال بالواحات البحرية

وأوضح رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية قناة« dmc»، اليوم الأربعاء، أنّ منطقة جبل الكريستال الموجودة في الواحات البحرية، وسيوة معبد الوحي، وقرية موط التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن منطقة بئرالشغالة، تعكس المرحلة اليونانية الرومانية في مصر بمناطق الواحات.

أهمية المنطقة تجاريًا وسياسيًا ودينيًا

وأشار «غريب» إلى أنّ هذه المنطقة تمثل أهمية كبيرة تجاريًا وسياسيًا ودينيًا، قائلًا: «وقت زيارة هذه المقابر، يشعر الشخص وكأن أصحابها ملوك ليسوا حكام أقاليم».