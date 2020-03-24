فيديو.. تطهير وتعقيم للمبنى الإداري لمنطقة أثار مصر العليا

قال محمد يحيى عويضة مدير عام منطقة آثار مصر العليا، إنه بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيري وزير الأثار، بضرورة تعقيم جميع المناطق والمواقع الأثرية، جرى بالتنسيق مع وزارة الصحة والزراعة، تطهير مواقع أثرية منها مركز زوار معبد الكرنك، مركز زوار معبد الأقصر.

وأضاف "عوضية" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والزراعة، جرى عمل تطهير وتعقيم للمبنى الإداري لمنطقة أثار مصر العليا.

وأكدت الدكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل الإقليمي لمعهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر، أنه يجرى رش الكلور بنسبة 5٪ ويجرى التخفيف من 1 إلى 9 أجزاء لتر مياه، وأنه يجرى تطهير كل الأسطح الموجودة.

وتابع المهندس خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة، أنه من خلال الإدارة العامة للمكافحة بمحافظة الأقصر تطهر وزارة الزراعة ومعهد بحوث صحة الحيوان كافة الأماكن الحكومية وغيرها بكافة المطهرات الموصى بها للحماية من فيروس كورونا المنتشر.