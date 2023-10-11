أزهري يوضح أثار الطلاق وتداعياته على الأطفال (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنَّ الأطفال ينشأون على الظروف والتقاليد التي يعيشون فيها، لافتا إلى أنه فى حالات الطلاق يتربى الطفل على ما نشأ عليه، فتجده فاقدا للثقة وأنانيا، وغير مستقيم الأخلاق.

«تمام»: الطلاق قد يدمر الأبناء نفسياً

أضاف «تمام»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، أنَّ الطلاق قد «يخلق نوعا من الحسد والحقد عند الطفل، الذى يعيش فى حالة انفصال، عشان كده لازم كل أسرة تاخد بالها من هذه النقطة».

كيفية تجنيب الأبناء تبعات الطلاق السيئة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنه «لو حدث الطلاق لازم نجتمع ونقعد مع الأولاد، ونحسن صورة كل مننا أمام الأولاد، وهذا لا يحدث فى كل طرف يسوئ صورة الآخر أمام أولاده، وهذه أمور غير صحية قد تتسبب فى مشكلات ضخمة للأولاد».