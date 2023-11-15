خبير أثري: تطوير منطقة الأهرامات يسهل وصول السياح إلى المتحف الكبير

قال الدكتور خالد سعيد الخبير الأثري، إنَّ عملية تطوير منطقة الأهرام، استندت في الأساس على تطوير محيط المنطقة، سواء من طريق الفيوم أو «مصر إسكندرية الصحراوي»، أو عن طريق المحور الرئيسي لدخول منطقة الأهرامات أو المتحف الكبير.

«سعيد»:أعمال التطوير تتيح تجربة مميزة للسياح

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعمال التطوير بمحيط منطقة الأهرام، ستتيح تجربة فريدة ومميزة للسياح، موضحًا أنّ أساس عملية التطوير يستند إلى وضع استراتيجية لدخول وخروج السائح من وإلى المنطقة، بحيث يكون على درجة من التيسير والسهولة، مما يسمح للمجموعات السياحية بالوصول إلى المتحف الكبير في الموعد المحدد لبرنامج الزيارة.

إنشاء ممشى يربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرام

وتابع الخبير الأثري: «نعمل على إنشاء قناة شرعية أو ممشى يربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات ومينا هاوس، ليكون هناك استمتاع ببانوراما المنطقة السياحية من خلال وجود أنماط كثيرة من المنتجات ذات الطابع اليدوي التي تخدم السياحة».