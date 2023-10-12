تثبيت 99% من القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير

قال اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به إن العمل بالمتحف الكبير شهد تقدماً كبيراً في حجم إنجاز الأعمال في ظل المتابعة الأسبوعية الدقيقة التي يقوم بها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وحرصه على الوقوف على تطورها أولاً بأول.

وأضاف عاطف مفتاح خلال الاجتماع الـ17 للجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير، أنه تم الانتهاء بالكامل من الإنشاءات ووضع وتثبيت القطع الأثرية بالأماكن المخصصة لها بالمتحف بنسبة 99%، موضحا أنه سيتم الانتهاء من باقي الأعمال الهندسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ووضع وتثبيت عدد كبير من القطع المقرر عرضها بالقاعات الرئيسية بالمتحف.

نقل باقي القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

وأشار إلى أنه قبل افتتاح المتحف، سيتم نقل باقي القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون والموجودة حالياً ببعض المتاحف الأخرى لعرضها بالقاعات الخاصة بالملك الذهبي بالمتحف التي تضم جميع كنوزه البالغ عددها أكثر من 5400 قطعة أثرية، مؤكداً على أن الأعمال تسير على قدم وساق وبدقة كبيرة على كافة مستوياتها.

وثمن مفتاح على الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمتحف الكبير ولا سيما فريق الأثريين والمرممين في نقل وتثبيت القطع الأثرية بقاعات المتحف وعلى الدرج العظيم بأسلوب علمي دقيق وعرض متحفي فريد من نوعه والذي يؤكد على قدرة وجدارة المصريين في الحفاظ على تراث أجدادهم بناة الحضارة.

البدء في تنفيذ محور للربط بين المتحف ومنطقة هضبة أهرامات الجيزة

وأوضح أنه قد تم البدء بالفعل في تنفيذ محور للربط بين المتحف ومنطقة هضبة أهرامات الجيزة الذي سيعد محوراً للربط السياحي بين الحاضر والماضي ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل.