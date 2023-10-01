استرداد 29 ألف قطعة أثرية وإنشاء المتحف الكبير.. 9 سنوات نجاح في قطاع «الآثار»

شهد قطاع الآثار طفرة كبيرة في المشروعات القومية، التي تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير وترميم الآثار المصرية، وتسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث انتهت الدولة على مدار 9 سنوات، بترميم مجموعة من المتاحف والمعابد والكنائس الأثرية للحفاظ على الآثار الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.

استرداد القطع الأثرية

وأكدت الحكومة، أنّ الدولة نجحت في استرداد 29,2 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية في الفترة من 2014ـ 2022 من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإنجلترا، وإيطاليا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وكندا.

وجاءت أبرز القطع التي تم استردادها، كما يلي.

ـ استرداد تمثالين من التراكوتا من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا.

ـ استرداد تمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا

ـ استرداد عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة.

ـ استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.

أبرز الاكتشافات الأثرية

كما نجحت الوزارة في إزاحة الستار عن عدّة اكتشافات أثرية نالت اهتمام كبير من القيادة السياسية، وأبرزها:

- اكتشاف أثري ضخم لتمثال ملكي نادر بمنطقة آثار ميت رهينة في ديسمبر 2019، يعود هذا الكشف الأثري النادر لتمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة «الكا» رمز القوة والحيوية والروح الكامنة للمصريين القدماء.

- الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر، يناير 2023.

- الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة «بتاح-م-ويا» في عهد الملك رمسيس الثاني بمنطقة سقارة، أكتوبر 2021.

- اكتشاف تمثال لأبو الهول وبقايا مقصورة كلاوديوس بجوار معبد دندرة بمحافظة قنا إضافة إلى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني.

- افتتاح مقبرة وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، في نوفمبر 2021، ضمن سلسلة الافتتاحات التي شهدها مركز الواحات البحرية.

ومن أهم الإنجازات هو المتحف المصري الكبير الذي يعُد أكبر متحف في العالم تبلغ مساحته 117 فدانا بتكلفة وصلت إلى 1.8 مليار دولار.