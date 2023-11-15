نشأت الديهي: تغيير تاريخي في الموقف الغربي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 10 سفراء فرنسيين قاموا بتقديم مذكرة لقصر الإليزية الفرنسية، لانتقاد موقف باريس المنحاز للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

موقف ماكرون من الحرب في غزة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن المذكرة تشير إلى فقدان فرنسا سمعتها، وترسم صورة سيئة لباريس في العالم العربي، وهذا بسبب المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن هناك 400 مسؤول أمريكي طالبو الرئيس الأمريكي جون بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحتجوا على سياسية أمريكا بالانحياز للاحتلال الإسرائيلي في الحرب الحالية، مشيرًا إلى أن هذا تغييرا تاريخيا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ولكن لا يجب تفويت هذه الفرصة، واستغلالها بأفضل صورة.

وأوضح الديهي: «هذه الفرصة غير مسبوقة تمامًا من أجل دعم القضية الفلسطينية من كافة دول العالم، يجب استغلال هذه الفرص وتحويلها إلى خطط لدعم القضية الفلسطينية».

اعترف بوجود اختلافات داخل الخارجية الأمريكية

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعترف بوجود اختلافات داخل الخارجية الأمريكية، حول إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن للحرب في قطاع غزة، كما أن هناك منظمة أمريكية قامت برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جون بايدن تتهمه بالتواطؤ مع الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بدعم لا محدود من الولايات المتحدة.