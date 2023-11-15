«الخارجية الأردنية» تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، وحمّلت إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أنّ تواصل تدمير المرافق المدنية بغزة إمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجرائم حرب.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، وأنّ اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنّ استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.